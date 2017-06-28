Giyim kodları ne anlama gelir

Bir organizasyon için davetiye aldığımızda üzerinde bazen "Kıyafet: Black Tie" gibi ifadeler görürsünüz. Peki bu ifade ne anlama gelir? Hepsi bu yazımızda.

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki; giyim kodlarına herkes bulunduğu ortam itibariyle genellikle farkında olmadan uyuyor. Bazı ifadeler ise sadece özel organizasyonların davetiyelerinde yer alıyor.

İşte giyim kodları ve anlamları:

CASUAL

Kadınlar: Kısa kollu ya da kolsuz bluz, kısa kollu ya da kolsuz elbise, triko elbise, tişört, kot etek, kot pantalon, babet ya da spor ayakkabı.

Erkekler: Kot ceketler, kot pantolonlar, kanvas pantolonlar, spor ayakkabılar, tişörtler, uzun kollu pamuklular, kot gömlekler, sweatshirtler.

BUSINESS CASUAL

Genellikle ofislerde çalışanların giydiği kıyafetler.

Kadınlar: Kısa ya da uzun kollu gömlek, kanvas pantolon/etek, babet ya da topuklu ayakkabı.

Erkekler: Yakalı gömlek (kravatsız olabilir), polo yaka tişört, V-yakalı triko, kanvas pantolon, loafer ayakkabı.

SMART CASUAL

Bu giyim tarzı bir başka deyişle spor şık anlamına da gelir.

Kadınlar: Blazer ceket, uzun ya da yarım kollu bluzlar, düz ya da desenli pantolonlar, diz hizasında ya da uzun etekler, minik desenli elbiseler, babet ya da topuklu ayakkabı.

Erkekler: Blazer ceket ya da yelek, yakalı gömlek, koyu renk kanvas pantolon, koyu renk kot pantolon, loafer ya da bağcıklı ayakkabı.

BUSINESS

İsminden de anlaşılacağı gibi iş kıyafeti anlamına gelir.

Kadınlar: Etek-ceketler, pantolon-ceketler, elbise-ceketler, alçak ya da yüksek topuklu ayakkabı.

Erkekler: Takım elbise, kravat, uzun konçlu koyu renk çorap ve kösele ayakkabı.

FORMAL (WHITE TIE)

Akşam davetlerinde giyilen şık kıyafetlerdir.

Kadınlar: Diz hizasından daha kısa olmayan koyu renk elbiseler ve topuklu ayakkabılar.

Erkekler: Koyu renk takım elbise, kravat, uzun konçlu koyu renk çorap ve kösele ayakkabı.

BLACK TIE

Kadınlar: Uzun gece elbiseleri ve topuklu ayakkabılar. Pantolon veya kısa elbise pek kabul görmez. Bununla birlikte, abartılı gece elbiseleri de pek kabul görmez. Devlet erkanı verdiği davetler bu kıyafetlerin giyildiği en iyi örnektir.

Erkekler: Smokin ya da siyah takım elbise, siyah kravat ya da papyon, kösele ayakkabı.