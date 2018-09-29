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Giyimkent'te hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

Tekstil dükkanlarının kapısını levyeyle açarak paketlenmiş haldeki 4 bin trikoyu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA | 29.09.2018 - 11:27..
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Giyimkent'te gece saatlerinde iş yerlerinden hırsızlık olaylarının artmasına üzerine çalışma başlattı.

Giyimkent'te 25 Eylül gece saatlerinde fiziki çalışma yapan polis, şüphelendiği bir aracı takibe aldı. Esenler'de bir depoya çaldıkları tekstil ürünlerini yükleyen şüphelilere baskın düzenlendi.

Polisten yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler Alkan D, Ednan İ. ve Bülent A. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 100 BİN LİRA

Şüphelilerden birinin el frenini çekmedikleri araçlarının altına saklanmaya çalışırken ezilme tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin depoya yükleme çalıştıkları 4 bin trikonun Giyimkent'teki bir iş yerinden çalındığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenilen tekstil ürünleri iş yeri sahibine teslim edildi.

Giyimkent'te hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin gece saatlerinde kapalı kasa araçlarla geldikleri Giyimkent'teki iş yerlerinin kapılarını levyeyle açtıkları, kısa sürede çaldıkları ürünleri araca yükleyip kaçtıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alkan D, Ednan İ. tutuklanırken, Bülent A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Giyimkent'te hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

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