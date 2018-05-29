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Gizem Karaca: Ben suçsuzum

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verilen oyuncu Gizem Karaca, "Suçsuzluğum ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 11:03..
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2011'de Miss Turkey'de ikinci olan, ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanıyor.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

"Artık bu olay yargıda, hiçbir açıklamada bulunamam" diyen Gizem Karaca, karar değiştirdi. Karaca, uyuşturucu davasıyla ilgili açıklama yaptı. Hapis cezasına çarptırılan 25 yaşındaki Gizem Karaca, "Çok şükür, işimde ve özel hayatımda mutluyum. Keyfimi bozacak bir şey yok. Türk adaletine güveniyorum, bu dosyayla ilgili suçsuzluğum ortaya çıkacak.

"BAZI ŞEYLERİ BASINDAN ÖĞRENİYORUM"

Devam eden bir yargılamada konuşmam doğru olmaz, zira benim bile bilmediğim, dosyada olmayan şeyler basında çıkıyor, ben de oradan takip ediyorum" dedi.

Gizem Karaca: Ben suçsuzum

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