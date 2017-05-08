taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5355
EURO
3,8831
ALTIN
139,83
PETR
49,3400

Gizem Karaca nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Karaca ve sevgilisi Kemal Ekmekçi dün Yeniköy’de yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandılar.

08.05.2017 - 10:12
  1. Haberler
  2. Magazin

gizem karaca

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi çifti evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Nişan öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiçeği burnunda çiftin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Muğla’da Güzel Köylü dizisinin çekimleri sırasında tanıştıklarını ifade eden Gizem Karaca "Güzel bir başlangıç oldu bizim için şimdi ciddi adımlar atma zamanı." dedi.

Güzel oyuncu Gizem Karaca FOTO GALERİ

TUZLU KAHVENİN YANINA TURŞU

Kız isteme töreninde tuzlu kahvenin yanında turşu da yediğini söyleyen Kemal Ekmekçi ‘Ben asla turşu yiyemiyorum o yüzden Gizem aşkımı ispatlamak için tuzlu kahvenin yanında bana turşu da yedirdi’ dedi.

YAZ DÜĞÜNÜ OLACAK

Düğün tarihinin netlik kazanmadığını söyleyen Karaca, ‘Bodrum’da yaz düğünü olacak ama tarihi henüz belli değil’ dedi.

Gizem Karaca nişanlandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

203
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

83
CHP'de son durum

CHP'de son durum

73
Seçim sonrası Fransa sokakları yine karıştı

Seçim sonrası Fransa sokakları yine karıştı

37
Son saniyede gelen gol sonrası iki kulübün spikerleri

Son saniyede gelen gol sonrası iki kulübün spikerleri

13
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

42
Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM