Gizem Karaca nişanlandı

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi çifti evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Nişan öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiçeği burnunda çiftin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Muğla’da Güzel Köylü dizisinin çekimleri sırasında tanıştıklarını ifade eden Gizem Karaca "Güzel bir başlangıç oldu bizim için şimdi ciddi adımlar atma zamanı." dedi.

Güzel oyuncu Gizem Karaca FOTO GALERİ

TUZLU KAHVENİN YANINA TURŞU

Kız isteme töreninde tuzlu kahvenin yanında turşu da yediğini söyleyen Kemal Ekmekçi ‘Ben asla turşu yiyemiyorum o yüzden Gizem aşkımı ispatlamak için tuzlu kahvenin yanında bana turşu da yedirdi’ dedi.

YAZ DÜĞÜNÜ OLACAK

Düğün tarihinin netlik kazanmadığını söyleyen Karaca, ‘Bodrum’da yaz düğünü olacak ama tarihi henüz belli değil’ dedi.