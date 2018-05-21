Gizem Karaca'nın evinden esrar öğütme makinesi çıktı

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında Ulusoy ve Karaca'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları ise cezanın en büyük dayanağı oldu.

EVİNDE ESRAR ÖĞÜTME MAKİNESİ BULUNDU

Gizem Karaca'nın evinden esrar öğütme makinesi, Çağatay Ulusoy'un evinden 7.9 gram esrar çıktı.

SARIMSAK ÖĞÜTECEKTİM

Düzeneği Viyana'da bir mağazadan 'sarımsak öğütmek için' aldığını öne süren Karaca, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanıldığını bilmediğini ve kullanmadığını söyledi.