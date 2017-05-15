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Gizem'in intihar mektubundaki yaratık babası çıktı

Kardeşleri, “Babama olan nefreti, anneme uyguladığı şiddetti. Gizem belki de cinayete kurban gitti” dedi

15.05.2017 - 07:01
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Gizem'in intihar mektubundaki yaratık babası çıktı

İstanbul Sarıyer’de 3 arkadaşıyla kaldığı evde intihar eden Boğaziçi Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar’ın bıraktığı notta bahsettiği kardeşleri önemli açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, Savaş, Sinan ve Özlem Kaynar, kardeşlerinin intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi. Gizem’in ardında bıraktığı mektubunda “Hele O.’nun nasıl bir yaratık olduğunu bilen, onunla kan bağı olan kimseyi istemiyorum” dediği kişinin, geçen yıl yaşamını yitiren babası Osman Kaynar olduğu ortaya çıktı.

"BELKİ DE CİNAYET"

Gizem’in ağabeyi Sinan Kaynar, “Üniversitede akademik hayatına devam edip ileride de Ege’ye yerleşmek istiyordu. Eğer bu hayalini gerçekleştiremezse de özel bir etüt merkezi açmak istiyordu. Gizem’in babama olan nefreti, anneme uyguladığı şiddetti. Ve bize karşı nefreti de bizim buna göz yummamız olabilir” dedi. Savaş Kaynar ise “Babamın psikolojik sorunları vardı. Kimseye güvenmezdi. Aşırı kıskançtı ama tüm bu takıntıları annemle ilgiliydi. Gizem babamdan gerçekten nefret etmiş olsaydı, o hayattayken intihar ederdi. Bıraktığı notta babamdan yaşıyormuş gibi bahsetmiş. Belki de bir cinayete kurban gitti ve o notu oraya bıraktılar. Birçok tutarsızlık var. Bu bir cinayet olabilir” diye konuştu.

Gizem’in ablası Özlem Kaynar da “Ailemizde bir kopukluk vardı. Ancak bu, babamın gerginliğinden kaynaklıydı. Gizem’in, ağabeylerimden ya da amcamdan şiddet görmüş olması söz konusu değildi” ifadesini kullandı. Gizem’in intihar ettiğine inanmadığını söyleyen abla Kaynar, “Eğer intihar ettiyse bile onu yönlendiren biri var. Kendini kötü hissetmesi, yalnız hissetmesi için sebebi olabilir ama intihar etmesi için hiçbir neden yok” dedi.

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