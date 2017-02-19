Gizemli Amerikan kuruluşuna göre hayır çıkacak

1 Beşiktaş Akhisar'ı rahat geçti Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

2 Şırnak'ta 4,0 büyüklüğünde deprem Şırnak Beytüşşebap'ta 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 Gazeteci yaşadıklarını yazdı: Taksiciler çakallık peşinde Gazeteci Erem Şentürk'ün ailesiyle Sultanahmet ve Beyazıt'ta taksicilerle yaşadıkları; şoförlerin terbiyesizliklerini bir kez daha gösterdi.

4 Cumhurbaşkanı meydanlarda milletle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Elazığ ve Malatya'da bugün ise Gaziantep ve Adıyaman'da meydanlarda hitap etti.

5 Dışişleri Bakanlığı Somali'deki saldırıyı kınadı Dışişleri Bakanlığı, Somali’de bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısını kınadı.

6 Diyarbakır'da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi Diyarbakır'da İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlanan bazaların içinde C4'ten daha güçlü olan 80 kg PETN patlayıcı ele geçirildi.