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Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı evin çevresindeki evlerde yaşayan halk, kendi evlerinin çökmesinden endişeli.

İHA | 02.12.2017 - 11:30..
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi'nde bir polis memurunun tarihi eser kaçakçıları tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bir evin bahçesinde 13 Kasım 2016 tarihinde 20 kişilik özel bir ekip tarafından Özel Harekat polislerinin önlemleriyle başlatılan ve 3 Kasım 2017'de sona eren kazının yapıldığı evin çevresindeki pek çok evin iç ve dış duvarlarında derin çatlaklar olduğu görüldü.

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

ÇEVREDEKİ EVLER HASAR GÖRDÜ

Kazı evinin hemen yakınındaki bir yapının direklerle ayakta tutulduğu anlaşıldı. Kazı nedeniyle çöken bazı duvarların da onarıldığı öğrenildi. Evin çevresinde yaşayan pek çok vatandaş, özellikle yağmur yağdığı zamanlarda evlerinin çökeceği korkusuyla uyuyamadıklarını ifade etti.

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

"EV VERECEĞİZ' DEDİLER, VERMEDİLER"

Kazı evinin duvar komşusu olan 85 yaşındaki Salim Önalanlar, kazı yapıldığı sırada oluşan çatlaklar nedeniyle korkularını görevlilere aktardıklarını ancak “Size ev vereceğiz ya da evinizin parasını verip buradan göndereceğiz.” şeklinde söz vermelerine rağmen bir girişimde bulunmadıklarını anlattı.

Gizemli kazının yapıldığı mahallede 'çökme' korkusu

“İLK GELENLER GÖTÜRDÜ GÖTÜRECEKLERİNİ”

Evlerinin yıkılma ihtimali nedeniyle çok korktuklarını yineleyen Önalanlar, “Evin altını kazdılar gittiler, rahat uyuyabilir misin? Bütün mahallenin altını kazdılar. Kazı sırasında hiçbir şey göstermediler. Zaten evin her tarafı kapalıydı. İlk gelenler götürdü götüreceklerini, sonradan gelenler de bir şey bulamadıklarını söylediler. 20 kişilik gruplar halinde geldiler. Kazı sırasında gürültüler eksik olmadı. Makineler harıl harıl çalışıyordu.” ifadelerini kullandı.

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü

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