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Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta görüldüğü iddiaları üzerine Türkiye'nin gündemine oturan 'gizemli kız'ı görmek isteyenler ve durumdan faydalananlar, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

İHA | 04.05.2018 - 04:14..
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Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Yaklaşık bir haftadır genç bir kızın Çorum'da mezarlığa geldiği haberleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Haberlere konu olan 'gizem kız' olayında, kontrolü kaybedenler kadar durumdan faydalanmak isteyenler de oldu.

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

YÜZLERCE KİŞİ MEZARLIĞA GİRDİ

Ulu Mezarlığa akın eden insanlar, gizemli kız olayında sınırları zorladı. 5 gündür mezarlığa geldiği söylenen kızı görmek için mezarlığa girenler, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

Yüzlerce kişinin mezarlık etrafında toplandığı sırada bir kişinin kız bulundu diye bağırması ortalığın hareketlenmesine neden oldu. Bunu duyan vatandaşlar bir grup canını hiçe sayarak demir korkuluklarından atlayarak mezarlık içerisinde gizemli kızı aramaya başladı.

Mezarlıkta ağlayan esrarengiz kızın bulunduğu iddası ortalığı karıştırdı VİDEO


Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

ÇEKİRDEK VE PAMUK ŞEKER SATTILAR

'Esrarengiz kız' olayının tüm köyde duyulması üzerine, haberi fırsata çevirenlerin de olduğu görüldü.

Bazı esnafların insan yoğunluğunun bulunduğu Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi'ne gelerek çekirdek ve pamuk şeker sattığı görüldü.

Ayrıca olayı duyan bazı vatandaşlarında küçük çocuklarını alarak mezarlığa geldikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı


"1982'DE HAYATINI KAYBEDEN FATMA Ç.'NİN MEZARINA GELİYOR"

Çorum'daki Ulu Mezarlığa genç bir kızın geldiğini söyleyenler, araştırmalara da başladı. Ortaya çıkan videoların incelenmesiyle, Ulu Mezarlık'ta, gizemli kızın geldiği mezarlık bulundu.

Gizemli kızın, 1982 yılında hayatını kaybeden Fatma Ç. adında bir merhumun mezarlığına belirlendi.

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