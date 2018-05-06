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'Gizli Cennet' turizme kazandırılıyor

Yerköprü Şelalesi 20 milyonluk yatırımla yeniden canlandırılacak.

DHA | 06.05.2018 - 12:45..
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  2. Projeler

Hadım ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Göksü Nehri yatağındaki Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor. Şelale, Karasu Çayı'nın, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun erimesi sonucu oluşan doğal bir köprüden, Göksü Nehri'ne döküldüğü bölgede bulunuyor.

DÜZENLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karasu Çayı'nın suyu yıl boyunca aynı kaldığı için, köprü üzerindeki bitki örtüsüne hiçbir zarar gelmiyor. ​Yerköprü Şelalesi'nde kayalıklarda gezinti sırasında düşme nedeniyle ölümler de yaşanıyor. Bu nedenle de Konya Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin uğrak yeri olan bu eşsiz güzelliğin hem turizme kazandırılması, hem de tehlikeli alanlarda önlem alınması için şelale çevresinde düzenleme çalışmasını sürdürüyor.

'Gizli Cennet' turizme kazandırılıyor

20 MİLYONLUK YATIRIM

Hadim Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Hadimioğlu, şelalenin turizme kazandırılması için 20 milyonluk yatırım yapıldığını belirtti. Şelalenin, suyunu yeraltı kaynağından temin ettiğini ifade eden Hadimioğlu, ''Şelale, Göksu Nehri üzerindedir. Nehir, şelalenin yaklaşık 1 kilometre gerisinde kayboluyor ve farklı noktalardan yer altından çıkan su ise şelaleden akıyor. Yerköprü denilmesinin manası da budur. Göksu Nehri kurusa bile bu şelale asla kurumaz. Buranın turizme açılması için de çevre düzenlemesi, piknik alanları, seyir terası yapıldı. Ayrıca bungalov evler ile karşı geçiş için bir köprü yapılacak. '' diye konuştu.

'Gizli Cennet' turizme kazandırılıyor

"FOTOĞRAF İÇİN MÜKEMMEL BİR YER"

Hadimioğlu, şelalede daha önce sık sık boğulma olaylarının meydana geldiğini, yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarıyla da bunun engelleneceğini kaydetti. Şelaleyi gezmeye gelen Abidin Çatal, ''Karaman'dan geldik. Ülkemizde Manavgat ve Düden Şelalesi biliniyor; ama Konya'daki Yerköprü Şelalesi de görülmeye değer güzel bir şelaledir. Herkesin gezip görmesi gerekir. Fotoğraf için de mükemmel bir yer.'' dedi.

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