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Gizli kasadan 1 dolarlık 116 banknot çıktı

Kırşehir'de, bir vakfın kasasında, FETÖ üyelerine dağıtılacağı tahmin edilen 1 dolarlık 116 banknot bulundu.

01.05.2017 - 15:44
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jj

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Tuba Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının Bağbaşı Mahallesi'ndeki merkezine operasyon düzenledi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TUTUKLANDI

Merkezde yapılan aramada, dernek başkanı S.U'nun odasında gizli kasa içinde, FETÖ üyelerine dağıtılacağı tahmin edilen 115 adet 1 dolarlık banknotla, kasanın içindeki kilitli ayrı bir bölümde muhafaza edilen 1 dolarlık banknot bulundu. Örgütün il yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen S.U. ve diğer yönetim kurulu üyelerinin, daha önceki FETÖ operasyonlarında tutuklandığı öğrenildi.

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