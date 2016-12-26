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Gizli tanıktan Zekeriya Öz detayı

FETÖ soruşturmasında gizli tanık olan ‘Adem’ kod adlı hâkim, Zekeriya Öz ve Fikret Seçen arasında geçen bir konuşmayı anlattı.

Haber Merkezi | 26.12.2016 - 10:24
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Gizli tanıktan Zekeriya Öz detayı

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Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün yargı ayağına ilişkin yürüttüğü soruşturmada dinlenen ve bir dönem Silivri’de hâkim olarak görev yapan ‘Adem’ kod adlı gizli tanık, çarpıcı ifadelerde bulundu.

ZEKERİYA ÖZ: İSİMSİZ İHBARLARI ERGENEKON'A DAHİL EDERİZ

FETÖ soruşturmasında gizli tanık olan ‘Adem’ kod adlı hâkim, “Zekeriya Öz biriyle ilgili kendisine iletilen eleştirilere, ‘Ne kızıyorsunuz, isimsiz bir dilekçe yollayın, Ergenekon soruşturmasına dahil ederiz, kızmanıza değmez’ diye şakalar yapıyordu” dedi.

Gizli tanık Adem’in ifadesinden öne çıkan satır başları şöyle:

YUKARIYA BİLDİRDİM

İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu’nun olayı üzerine alarak “Emri ben verdim” dediğini söyledi. Ben de “Alay komutanının cezaevindeki hükümlüyle ilgili nereden bilgisi olacak, o sorumlu tutulamaz” dedim. Mehmet K. da “Ben bunu yukarıya bildirdim, bakacağız” dedi.

HOCANIN TALİMATIYLA KOMUTANA DAVA AÇILDI

17-25 Aralık olarak bilinen hükümete yönelik operasyon sürecinden önceki bir tarihte Habip A. isimli hâkim beni arayarak, “Hanım ve çocuklar yok. Dursun A. ve Özden D.’yi çağıracağım, buyur gel” diyerek davette bulundu. Evine gittiğimde bir müddet sonra elinde bilgisayar çantası olan ve tanımadığım ‘Erdal’ isimli şahıs geldi. Bana mesleğimle ilgili beni tanımaya yönelik sorular sordu ve ilgi gösterdi.Ne iş yaptığını sorduğumda, özel bir okulda öğretmen olduğunu söyledi.

Sonra bu şahıs çantasından bilgisayar ve evraklar çıkardı. Bilgisayarına baktı ve konuşma sırasında “İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı hakkında hocamızın talimatıyla dava açılmıştı” diye bilgi verdi. (Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun bu kumpas davası ile terfisi FETÖ tarafından bir süre engellenmişti. Ancak Kurtoğlu, 15 Temmuz sürecinden sonra geçikmiş terfisini alarak general oldu.)

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