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BM Genel Sekreteri'nden Suriye uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

AA | 17.02.2018 - 04:59..
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Guterres, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, artan krizler, çatışmalar ve küresel terör tehditleri karşısında birlik çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nden Suriye uyarısı

"ORTA DOĞU KÖRDÜĞÜM"

Orta Doğu'da yaşanan krizlerle "gerçek bir kördüğüm” ile karşı karşıya kalındığını söyleyen Guterres, Orta Doğu'nun karmakarışık bir hal aldığını dile getirdi. 
İsrail-Filistin sorununun, Sünni-Şii ayrışmasının, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin, Körfez ülkeleri arasında yaşanan sorunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve “bataklık” oluşturduğunu ifade eden Guterres, “İsrail ve Filistin arasındaki barış süreci çıkmaza girdi.” dedi.

BM Genel Sekreteri'nden Suriye uyarısı

"PARÇALANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Guterres, İsrail-Filistin sorununda “iki devletli” çözümün barışa giden tek yol olduğunu vurguladı.  Suriye'de İdlib ve Doğu Guta'da yaşanan insani krize dikkati çeken Guterres, “Suriye'nin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz.” ifadesini kullandı.

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