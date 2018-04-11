1 Buse Terim: Daha doğurmadım İkinci çocuğuna hamile olan Buse Terim, hamileliğiyle ilgili açıklama yaptı.

2 Vücut tipine göre diyet var mı Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, vücut tipine göre diyetle bölgesel zayıflamanın doğruluğuna açıklama getirirken kendi hazırlamış olduğu Hepobur Diyeti'n ne olduğunu anlattı.

3 Avrupa'da konut fiyatları arttı Konut fiyatları, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre Avro Bölgesi'nde yüzde 4,2 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 4,5 yükseldi

4 Go-kart faciası kamerada Sarıyer'de bir go-kart pistinde lise öğrencisi Havvanur Yalçın'ın yaralandığı feci kaza, kameraya yansıdı.

5 Beşiktaş'tan Altınordu'ya misilleme Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş U12 takımını düzenlediği turnuvadan atan Altınordu'ya misilleme yaptı. Başkan Fikret Orman, dostluk turnuvası için İzmir ekibine yaptığı daveti geri çekti.

6 Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde 1960 yılında yaptırılan cami, mimarisiyle ilgi topluyor.