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Go-kart faciası kamerada

Sarıyer'de bir go-kart pistinde lise öğrencisi Havvanur Yalçın'ın yaralandığı feci kaza, kameraya yansıdı.

İHA | 11.04.2018 - 13:35..
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Sarıyer'de geçtiğimiz günlerde bir go-kart pistinde yaşanan kazada, şalı aracın tekerine sıkışan lise öğrencisi Havvanur Yalçın ağır yaralanmıştı.

Görüntülerde Havvanur beraberindekilerle go-kart aracını sürüyor. Bir süre sonra genç kızın şalı aracın tekerine sıkışıyor. Kaza sırasında Havvanur'un boynu yana doğru düşüyor.

Go-kart faciası kamerada VİDEO

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle nefes borusunda yırtık oluşan Havvanur Yalçın'ın tedavisi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Go-kart faciası kamerada

Go-kart faciası kamerada


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