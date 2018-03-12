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Goalball nedir

Goalball, 2. Dünya Savaşı'nda görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir oyundur.

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Oyun, dünyaya 1976 yılında Kanada'nın Toronto şehrindeki Paralimpik Olimpiyatları'nda tanıtılmış ve o zamandan günümüze kadar gelmiştir.

Goalball, son yıllarda tüm dünyada giderek daha da çok yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde ise, son dört yıldır okullar arası turnuvalar yapılmaktadır.

Goalball nedir

GOALBALL KURALLARI

Salon oyunu olan Goalball'un sahası, dikdörtgen biçimindedir. 18 metre uzunluğunda olan saha, 9 metre genişliğe sahiptir.

Oyunda, karşılıklı iki kale bulunmaktadır. Kaleler, futboldaki gibi konumlandırılır ve sahanın iki ucunda yer alır.

Oyunda kullanılan top, bin 250 gram ağırlığındadır ve içinde ses çıkaran ziller bulunur. Ziller, oyuncuların yönlendirilmesinde ve sporcuların iyi konsantre olarak topa anında tepki vermelerine yardımcı olur.

Goalball karşılaşmasında oyuncular belli kurallarla ve atış tekniğini kullanarak topu birbirlerine doğru sırayla fırlatırlar. Üçer kişilik iki takım arasında oynanan oyunda en çok gol atan takım, karşılaşmayı kazanır.

Müsabakalar sırasında her takım 6 oyuncudan oluşur. Bunların üçü asıl, üçü de yedektir.

Maç, 10’ar dakikalık iki devre halinde ve 20 dakika oynanır. Devre arası 3 dakikalık dinlenme bulunur.

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