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Göbeklitepe avcılığın da toplanma merkezi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe'de bulunan T biçimli dikili taşların üzerinde yar alan hayvan figürleri, ören yerinin avcılığın da toplanma merkezi olduğunu gösteriyor.

AA | 07.10.2018 - 09:38..
  1. Haberler
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de bulunan dikili taşların üzerindeki hayvan figürlerinin, bölgenin avcılığın merkezi olarak da kullanıldığının göstergesi olduğu ifade edildi.

Göbeklitepe Kazı Koordinatörü ve Almanya Arkeoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Lee Clare,bölgede koruma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Göbeklitepe avcılığın da toplanma merkezi

HAYVAN FİGÜRLERİ

Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Lee Clare, ziyaretçilerin özellikle dikili taşlar üzerindeki hayvan figürlerinin anlamını merak ettiğini dile getirerek, "Buradaki hayvan figürleri mitolojik değil, daha çok çevrede, bölgede yaşayan hayvan figürleri. Yani milattan önce 11-12 bin yıl önce Göbeklitepe'nin yapıldığı dağın çevresinde yaşayan hayvanların figürleri." dedi.

Göbeklitepe avcılığın da toplanma merkezi

"DAHA ÇOK ARAŞTIRMA YAPMAK GEREKİYOR"

Lee Clare, "Bunun için çok uzun araştırmalar gerekiyor. Aslında bizim hayvanların anlatmak istediği hikayelerden daha çok odaklandığımız konu, buradaki farklı türdeki sosyal etkinlikler. Göbeklitepe'nin bir toplanma merkezi olduğuna inanıyoruz ama burası sadece bir toplanma merkezi değil, aynı zamanda da bir kültürel merkezdi. Burada çeşitli faaliyetler yapılıyordu. Yani dikili taşlardaki hayvanlarla anlatılmak istenenin, buranın avcılığın toplanma merkezi olduğuna inanıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar buna daha fazla açıklık getirmek için." diye konuştu.

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