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Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Şanlıurfa'daki dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

AA | 02.07.2018 - 06:13..
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Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Listesi'ne alınmasının sevinci yaşanıyor.,

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ 18. ALANI

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" olarak kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Dışişleri Bakanlığı ise, Göbeklitepe arkeolojik alanının, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesiyle Türkiye'nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

TURİZMİ ETKİLEYECEK

Göbeklitepe'nin miras listesine alınması şehirdeki sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı turistler tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Özellikle ilkbahar döneminde anıt alanının ciddi bir ziyaretçi kitlesini ağırladığını belirten Çoban, her geçen yıl Göbeklitepe'ye olan ilgi ve alakanın arttığını anlattı.

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

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