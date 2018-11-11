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Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kurulan TURBO Ofisi'nin bu yılki faaliyetleri kapsamında 2 gün boyunca Göbeklitepe ve Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

AA | 11.11.2018 - 15:25..
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Şanlıurfa'da bulunan ve "tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve eşsiz lezzetleriyle bilinen Anadolu mutfağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de tanıtıldı.

ANADOLU MUTFAĞININ ÖNEMİ VURGULANDI

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve bölgesine ait damak tadı konuklara sunulurken, etkinliğin sloganı olarak ise "Bilgi tat almaksa, en büyük kütüphane Anadolu" ifadesi kullanıldı. Ünlü aşçı ve etin ustası olarak bilinen Cüneyt Asan da Göbeklitepe ve Şanlıurfa mutfağına özgü yemekleri katılımcılara ikram etti.

Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtıldı

GURUR GECESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü de tanıtımın yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye adına gururlu bir organizasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gümrükçü, "Gerçekten bizim için gurur gecesi bugün. Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Anadolu'muzun, gerçekten medeniyetlerin beşiği olduğunu kabul eden başka örneği olarak Göbeklitepe'yi burada tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu tanıtımı gastronomi üzerinden yapmakta ayrı bir güzellik oldu. 12 bin yıl önce bulunacak ürünlerden sergilenen menüde hem Şanlıurfa'mızı, hem Göbeklitepe'mizi hem de Türkiye'mizi güzel bir şekilde temsil ettik. Bu kapsamda emeği geçen başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtıldı

 

 

 

 

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