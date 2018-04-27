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Göbeklitepe'ye ziyaretçi planlama modeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihe meydan okuyan Göbeklitepe'yi korumak için ziyaretçilere bir noktadan sonra yürüme zorunluluğu getirecek.

AA | 27.04.2018 - 15:22..
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Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, keşfi ile dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe'yi uluslararası alanda çekim noktası haline getirmek üzere yoğun bir çalışma başlatıldı.

DÜNYA GEÇİCİ MİRAS LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve kalıcı listeye alınması için çalışmaları sürdürülen Göbeklitepe'de her geçen gün artan ziyaretçi sayısını dikkate alan Bakanlık, ziyaretçi yoğunluğunun arkeolojik alana zarar vermemesi, gelen ziyaretçilerin en uygun koşullarda alanı ziyaretinin sağlanması amacıyla çevre düzenlemesi yapacak.

Göbeklitepe'ye ziyaretçi planlama modeli

STONEHENGE ZİYARETÇİ MODELİ

Bakanlık, Göbeklitepe'nin çevre düzenlemesi İngiltere'de bulunan ünlü Stonehenge'deki ziyaretçi planlama modelini uygulama kararı aldı.

Göbeklitepe'deki çalışmalar tamamlandığında, Stonehenge'de olduğu gibi milyonlarca ziyaretçinin belli bir noktaya kadar ring araçlarıyla geldiği ve daha sonra da yürüyerek tarihi alana zarar vermeden gezebileceği bir sistem oluşturulacak.

Göbeklitepe'ye ziyaretçi planlama modeli

ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ

Yapılan planlamalara göre, alana gelen ziyaretçiler, araçlarını otopark alanına bıraktıktan sonra Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde bulunan kafe, restoran, hediyelik eşya satış alanlarında ihtiyaçlarını giderebilecek.

Ziyaretçiler, ayrıca canlandırma merkezinde yer alan interaktif uygulamalarla Göbeklitepe hakkında bilgi edinme imkanı bulacak.

Göbeklitepe'ye ziyaretçi planlama modeli

ZİYARETÇİLER DAHA RAHAT GEZEBİLECEKLER

Vatandaşlar, bu iki mekanın gezilmesinin ardından yaya olarak bilet gişesi ve turnikelerin bulunduğu alandan giriş yapıp, alt toplanma meydanında hazır bekleyen ring araçlarıyla tapınağın bulunduğu alana yakın üst toplanma meydanına ulaşacak ve ahşap güzergahı takip ederek tapınağı gezebilecek.

Göbeklitepe'ye ziyaretçi planlama modeli

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