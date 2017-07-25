Göç İdaresi personeline saldıran 3 kişi gözaltında

Şanlıurfa’da, Suriyeli mültecilerin kayıt altına alındığı Göç İdaresi Müdürlüğü'ne iş takipçisi olduğu ileri sürülen grup taşlı, sopalı saldırdı.

Saldırıda aralarında Göç İdaresi Müdürü'nün de bulunduğu 5 personel dövüldü, polis, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

MÜDÜR VE PERSONELİ DARP ETTİLER

Olay, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi’nde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyelilerin kayıt işlemlerinim yapıldığı Göç İdaresi Müdürlüğü'ne kimliği belirsiz 20 kişilik grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Ardından ellerinde taş ve sopa bulunan grup binaya girerek, özel güvenlik elamanları ile bu sırada aşağı inen müdür Hakan Ergün ve personele taş ve sopalarla saldırıp kaçtı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Taş ve sopaların kullanıldığı saldırıda ayak ve başından darbe alan Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, yetkililerden olaya ilişkin bilgi aldı. Polis, para karşılığı Suriyelilerin iş takibini yapan ve görevliler tarafından engellenen kişilerce yapılan saldırıya karışan diğer kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.