Göç yolundaki leylek Edirne'de elektrik akımına kapıldı

Göç yolları araştırmasında kullanılan ve üzerinde verici cihazı bulunan leyleğin Edirne'de uzun süre tek bir noktadan sinyal vermesi nedeniyle Polonya'dan yerel araştırmacıya yardım talebi iletildi.

Yaban hayatı araştırmacısı Özmen Yeltekin, Polonya'da göç yollarını araştıran bir enstitünün kendisiyle irtibata geçtiğini ve üzerinde verici takılı leylekten uzun süredir tek noktadan sinyal alındığını bildirdiklerini söyledi.

Yeltekin, enstitüden koordinatları alarak bölgeye gittiğini anlatarak, "Yunanistan sınırında, Afrika göç yolu üzerindeki Serem köyünde bir arazide leyleği buldum. Leylek elektrik akımı nedeniyle telef olmuştu. Enstitüye durumu bildirdim, fotoğraflayarak cihazı aldım ve leyleği gömdüm. Cihazı da enstitüye gönderdim." dedi.

GÖÇ YOLUNDA EDİRNE ÖNEMLİ BİR KONUMDA

Ayaklarında numaralandırılmış bilezik veya verici cihaz bulunan kuşlarla, uçamaz durumda ya da telef halde karşılaşan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin önemli olduğunu ifade eden Yeltekin, "Edirne, göç yolları üzerinde oldukça önemli bir konumda. Her ilkbahar ve sonbahar göçünde on binlerce kuş, ilimiz üzerinden geçerek göçlerini tamamlıyor. Uydu vericisi ile yapılan bu tarz çalışmalar, kuşların göç yollarını belirlemede çok önemli. Eğer vatandaşlarımız da üzerinde cihaz bulunan ya da ayaklarında numaralandırılmış halkalar bulunan bir kuş bulurlarsa lütfen bulundukları bölgedeki Milli Parklar şubesi ile iletişime geçsin." diye konuştu.