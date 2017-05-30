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Göçmen botunun alev aldığı anlar

Fas ile İspanya arasında kalan Akdeniz sularında 34 göçmeni taşıyan bot alev alarak battı.

30.05.2017 - 21:30
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BM tarafından dünyanın en ölümcül göç rotası olarak kabul edilen Fas ile İspanya arasında kalan Akdeniz sularında Pazar günü bir mülteci botu yandı.

DENİZ ORTASINDAKİ BOTTA YANGIN ÇIKTI

34 sığınmacıyı taşıyan, lastik bot Akdeniz’in ortasında alevler içinde kaldı. Aniden alev alan bottan atlayarak canlarını kurtarmaya çalışan göçmenlerin dramını Portekiz Hava Kuvvetleri görüntüledi.

Göçmen botu denizin ortasında alev aldı VİDEO

CAN KAYBI YAŞANMADI

Alnboran adası yakınlarında bulunan bölgeye yardım için helikopter havalandı. Helikopterle kurtarılan mülteciler İspanya’nın Mortril limanına götürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı. Sığınmacıların uyrukları ise İspanya tarafından açıklanmadı. Aynı rotada bu yıl bin 579 göçmen hayatını kaybetti.

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