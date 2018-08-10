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Göçmen kaçakcıları 14 metrelik tekne çaldı

Tuzla Marina'da bir kaçakçı yüzerek marinaya geldi ve 14 metrelik tekneyi çaldı.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 12:55..
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İnsan kaçakçıları göçmenleri yurt dışı vaadiyle kandırarak paralarını almak için her yolu deniyor.

Lüks tekneleri bulmak göçmen kaçakçıları için kolay olmuyor. Bu yüzden Tuzla Marina'da  bir göçmen kaçakçısı 14 metre uzunluğundaki lüks tekneyi çaldı.

Göçmen kaçakcıları 14 metrelik tekne çaldı VİDEO

YÜZEREK KAÇIRDI

Tekneyle göçmenleri İtalya'ya götürmeyi amaçlayan kaçakçı marinada bulunan tekneye yüzerek ulaştı.

TEKNE BULUNDU

Habertürk'ün haberine göre, olayın ardından Sahil Güvenlik ve Jandarma alarma geçti. Ekipler her yerde kaçakçıları aradı. Ardından tekne balıkçı barınağı açıklarında bulundu.

Göçmen kaçakcıları 14 metrelik tekne çaldı

Göçmen kaçakcıları 14 metrelik tekne çaldı

Göçmen kaçakcıları 14 metrelik tekne çaldı

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