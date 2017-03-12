Göçmen karşıtı Matteo Salvini İtalya'yı karıştırdı

Salon çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylar sırasında en az 5 kişi gözaltına alındı. Gün içinde düzenlenen protesto gösterilerine, Salvini’ye salon vermemek için direnen Napoli belediye başkanı da katıldı.

Göstericiler, Salvini’nin göçmen kamplarını iş makineleriyle temizlemek istediğine dair sözlerine karşılık protesto eylemine bir adet iş makinesi getirdi.

Uzmanlar, Salvini’nin son dönemde göçmenler için kullandığı ifadeleri daha önce güney İtalya kentleri için kullandığına vurgu yapıyor. Kuzey Ligi partisinin Napoli’deki oy oranı yüzde 1’in altında görülüyor.