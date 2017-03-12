taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Göçmen karşıtı Matteo Salvini İtalya'yı karıştırdı

Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı tavrıyla bilinen Salvini’nin miting düzenlediği salona yürüyen protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı.

12.03.2017 - 10:01
  1. Haberler
  2. Dünya

Salon çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylar sırasında en az 5 kişi gözaltına alındı. Gün içinde düzenlenen protesto gösterilerine, Salvini’ye salon vermemek için direnen Napoli belediye başkanı da katıldı.

Göçmen karşıtı Matteo Salvini İtalya'yı karıştırdı

Göstericiler, Salvini’nin göçmen kamplarını iş makineleriyle temizlemek istediğine dair sözlerine karşılık protesto eylemine bir adet iş makinesi getirdi.

Göçmen karşıtı Matteo Salvini İtalya'yı karıştırdı

Uzmanlar, Salvini’nin son dönemde göçmenler için kullandığı ifadeleri daha önce güney İtalya kentleri için kullandığına vurgu yapıyor. Kuzey Ligi partisinin Napoli’deki oy oranı yüzde 1’in altında görülüyor.

Göçmen karşıtı Matteo Salvini İtalya'yı karıştırdı

Göçmen karşıtı Matteo Salvini İtalya'yı karıştırdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

149
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

176
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

71
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

201
Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

182
Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

82
Protestocular Hollanda Caddesi tabelasını söktü

Protestocular Hollanda Caddesi tabelasını söktü

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM