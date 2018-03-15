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Göçmen leylekler Bilecik semalarında

Baharın müjdeleyicisi olan leyleklerin yüzlercesinin Bilecik semalarındaki uçuşu vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

İHA | 15.03.2018 - 15:16..
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Sıcak iklime sahip ülkelerden Türkiye`ye göç eden leylekler daha önce yuva yaptıkları bölgelere geri gelirken, Bilecik semalarında uçan yüzlercesi yoğun ilgi odağı oldu.

Göçmen leylekler Bilecik semalarında

BİLECİK'TEN AFRİKA'YA GÖÇ EDECEKLER

Gündüzleri Bilecik semalarında uçan leylekler geceleri ise, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı içerisindeki bulunan ağaçlara konarak geceyi geçiriyorlar.

Yaklaşık 5 gündür Bilecik semalarında uçan leyleklerin yuvaları 7-8 günde yaptığı anlatan doğaseverler, "Dişi malzeme taşırken erkek yuvayı yapıyor. 30-34 gün kuluçka dönemleri oluyor. Gündüzleri erkek, geceleri ise dişiler yuvada kalıyor. Yavruları ortak besliyorlar. Leyleklerin eylül ayı başından itibaren aynı güzergahı izleyerek Afrika tarafına göç edecek." dediler.

Göçmen leylekler Bilecik semalarında

Göçmen leylekler Bilecik semalarında


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