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Göçmenlere sahte belge hazırlayan zanlı tutuklandı

Zanlı, Adana’da yaşayan yabancı uyruklu şahıslara para karşılığı sahte, kimlik, pasaport ve sayehat izin belgesi hazırlıyordu.

İHA | 15.04.2018 - 10:03..
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Göçmenlere sahte belge hazırlayan zanlı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri 500 bin yabancı uyruklu şahsın yaşadığı Adana’da kimlik, pasaport ve seyahat izin belgesi sorgulama işlemlerini artırdı.

Yapılan bu uygulamalarda çok sayıda göçmen de sahte belge olduğu belirlendi. Bu nedenle polis sahte belgeyi hazırlayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis şahsı yakalamak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde göçmen kılığına girdi. İki polis il göç idaresi önünde geçici kimlik kartı almak için gelmiş numarası yaparak bir kaç gün bekledi.

PARA ALIP KİMLİK VERDİ

Bu sırada Ferdi Hillo isimli Suriye uyruklu bir kişinin sırada bekleyenlerle sürekli irtibata geçtiği ve onlardan 100 ile 500 lira arasında para alıp kimlik verdiğini tespit etti. Polis bu tespitin ardından şahsı il göç idaresi önünde suçüstü yakaladı.

2 TABANCA, BÜYÜK BIÇAK VE PKK KIYAFETLERİ ÇIKTI

Polis zanlıyı yakalandıktan sonra emniyete götürerek sorguya aldı. Bu sırada zanlının evinde de arama yaptı. Yapılan aramada evde iki tabanca, bir büyük bıçak ve PKK’yı simgeleyen renklerde kıyafetler çıktı. Ayrıca evde çok sayıda sahte kimlik ve pasaport bulundu. Ferdi Hillo’nun yabancı uyruklu şahıslara sadece kimlik ve pasaport vermediği onları para karşılığı yurt dışına da kaçırdığı belirlendi.

Resmi belgede sahtecilik, insan kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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