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Göçük altında kalan ineği itfaiye kurtardı

Sarıyer'de bir binanın birinci katındaki balkon altındaki ahırın üzerine düştü. Ahırda bulan inek ise moloz yığınlarının arasında kaldı. İneğine sahibi ise gözyaşlarını hakim olamadı.

DHA | 16.02.2018 - 20:11..
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Binanın birinci katındaki balkon, saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle hemen altında bulunan ahırın üzerine çöktü.

İNEK MOLOZLAR ARASINDA MAHSUR KALDI

Çökme sonucu ahırın tavanı yıkılırken ahırda bulunan bir inek moloz yığınlarının atında kaldı. Dairede oturanlar ise panikle dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Göçük altında kalan ineği itfaiye kurtardı

İNEĞİN SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri moloz yığınları arasında mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında ineğin sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri iş makinesi yardımıyla ineğin üzerindeki betonu kaldırarak ineği sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Sarıyer'de binanın balkonu ahırın üzerine çöktü VİDEO

Göçük altında kalan ineği itfaiye kurtardı

1 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU KURTARILDI

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından inek sıkışığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Sahibi tarafından üzerine battaniye sarılan ineğe daha sonra yem verildi. Olayın ardından ineğin sağ boynuzunun kırıldığı görüldü.

Göçük altında kalan ineği itfaiye kurtardı

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