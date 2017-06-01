taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5272
EURO
3,9677
ALTIN
143,74
PETR
51,1200

Göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.

01.06.2017 - 09:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

maden

Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan maden ocağında tahkimatın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri ve çevre ocaklardan gelen madenciler çalışmalarını sürdürüyor.

31 SAAT SONRA ACI HABER

Mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedi, mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler tarafından 31 saat sonra bulundu. Ceset, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastaneye gelen Köroğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

1 MADENCİ  ARANIYOR

Ocakta mahsur kalan diğer işçi Tayfun Keskin'e (34) ulaşılabilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Kilimli ilçesi Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında iki gün önce tavanın çökmesi sonucu yaşanan göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kalmıştı.

İlginizi Çekebilir
Minibüsün altında kalan çocuğun mucizevi kurtuluşu
Sivas'ta yaşanan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Şırnak'ta düşen helikopterle ilgili detaylar ortaya çıktı
23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 13 askerin şehit olduğu kazadan yeni ayrıntılar...
Şehit Kurmay Yarbay Songül Yakut'un ailesinden mesaj var
Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Kurmay Yarbay Songül Yakut'un şehadedinin ardından ailesi kısa bir mesaj paylaştı.
Kadir Demirel'in kızı kendine geldi
Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin kızı kendine geldiği gibi babasını sordu
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

143
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

166
Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

55
Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

49
Nazlı Çelik şehitleri andı

Nazlı Çelik şehitleri andı

34
Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

36
Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM