Göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan maden ocağında tahkimatın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri ve çevre ocaklardan gelen madenciler çalışmalarını sürdürüyor.
31 SAAT SONRA ACI HABER
Mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedi, mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler tarafından 31 saat sonra bulundu. Ceset, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hastaneye gelen Köroğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
1 MADENCİ ARANIYOR
Ocakta mahsur kalan diğer işçi Tayfun Keskin'e (34) ulaşılabilmesi için çalışmalara devam ediliyor.
Kilimli ilçesi Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında iki gün önce tavanın çökmesi sonucu yaşanan göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kalmıştı.