'Gödel'in Tamamlanmamışlık Kuramı' yayımlandı

Yirminci yüzyılın en büyük matematikçisi olarak görülür. Anıtsal tamamlanmamışlık kuramı, matematikteki tek doğru ifadelerin kanıtlanabilenler olduğuna dair yaygın inancı altüst etmiştir.

Daha yüksek bir gerçekliğe dair Platon felsefesinden esinlenen Gödel, her biçimsel sistem içinde inkar edilemeyecek şekilde doğru ifadelerin olduğunu, ancak yine de ispatlanamayacaklarını kesin olarak gösterir.

Gödel hem büyük bir entelektüel hem de tuhaf alışkanlıkları ve giderek artan paranoyasıyla kendini açlığa mahkum ederek üzücü sonunu hazırlayan son derece gizemli bir figürdü.

Felsefe profesörü olan ve kitapları çoğunlukla bilime odaklanan Rebecca Goldstein, Alfa Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan bu açık ve anlaşılır eserinde sıradışı dâhinin dünyasına hayat verirken, Gödel’in kuramlarının önemini de açıklıyor.

Yazar: Rebecca Goldstein

Yayınevi: Alfa Yayınları

Türü: Felsefe

Baskı yılı: 2018

Syf: 240

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