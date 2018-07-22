Gök taşına çarpan kadın: Ann Hodges

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Hayatınızda gök taşının çarptığı kaç insan tanıyorsunuz? Daha gerçekçi bir soru sorayım: Üzerine gök taşı düşen bir insan duydunuz mu? Aslında, kanıtı olan sadece bir kişi var: Dış mekândan gelen futbol büyüklüğündeki bir kaya tarafından vurulan Alabamalı Ann Hodges. Evet, bu kadıncağız evinde öğle uykusu çekerken 8.5 kiloluk gök taşı çatıyı delerek üzerine düştü. Düşündüğünüz gibi de olmadı; kadın ölmedi.

EVDE UYURKEN ÜZERİNE GÖK TAŞI DÜŞTÜ

1954 yılında Alabama’nın Sylacauga kasabasında bulunan evinde öğle uykusuna yatan Ann, yorganla kaplanmış kanepesinde birazdan başına geleceklerden habersizce uyuyordu. Oldukça sıradan bir gündü; ta ki siyah bir gök taşı evi delip üzerine düşene kadar…

PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEZDİ

Bu hikâye hem bilime hem de meteor kurallarına aykırı. Çünkü gök taşları genellikle okyanusa ya da Dünya'nın en uzak yerlerinden birine çarpıyor. Kim derdi gezegene çarpacak bir gök taşının gelip kadının birinin evine dalacağını… Bu durum, aynı anda hem yıldırım düşüp, hem de kasırgaya kapılıp oradan çıkan bir yangında ölmenizden daha ihtimalsiz bir olay.

‘’ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEYDİ’’

Gök taşı Ann'in oturma odasına çarptı önce, Doğu Alabama’nın Sylacauga kasabasında insanlar medyada şunları gördüğünü söylüyordu: "Evin üzerinde mum gibi parlak kırmızımsı bir ışık gördük." Bazı şahitler ise muazzam bir patlama sonrası, tanık oldukları manzarayı kahverengi bir bulutun eşlik ettiği devasa ateş topuna benzetmişti.

HAYATTAKİ ŞANSIM: ÖLMEDİ

Birçok kişi Hodges'in evine akın etti. Ann nasıl diye soracak olursanız; gök taşı düşüp de ölmeyen tek kadın olarak şansına diyecek yok fakat, gök taşının isabet etmesiyle belinde büyük bir oyuk yara açılmıştı. Olay o kadar vasat ki, kadının kurtuluşunun ardından aldığı darbe için ‘’O kadar da olsun canım’’ desek yanlış anlamazsınız diye düşünüyorum.

SOVYETLER’İN İŞİ DEDİLER

Kasaba yakınındaki bir hükümet jeoloğu olay yerine çağrıldı ve nesnenin bir gök taşı olduğunu belirlendi. Ancak medyaya göre şehirdeki herkesin bu kadar emin olmadığı kesin. Birçoğu bir uçağın düştüğünü sanıyordu. Kimileri de Sovyetler'den şüpheleniyordu. Soğuk Savaş paranoyası yüksekken, Sylacauga polis şefi kayaya el koydu ve Hava Kuvvetlerine teslim etti. Hava Kuvvetleri'nin bir göktaşı olduğunu teyit ettikten sonra, soru o zaman onunla ne yapılacağıydı. Halk uzay taşının Ann'e iade edilmesini istedi ve kabul etti.

ANN: ‘’NE DE OLSA BANA VURDU’’

Ann’ın kendisine armağan edilen taş için şu sözleri söylemişti:

‘’Ben kendimi artık bir meteor gibi hissediyorum, bence Tanrı benim için onu amaçladı. Ne de olsa bana vurdu!"





HERKES DEĞERLİ GÖK TAŞININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Birkaç ay sonra, ordu analizlerini göktaşı üzerinde bitirmişti, onu geri vermeye hazırdı ama tek bir sorun vardı. Göktaşının satıldığı zaman maddi açıdan değeri oldukça yüksekti. Değerinin bilincinde olan Anne'nin ev sahibi Birdie Guy, göktaşına göz koydu; kayaya sahip olduğunu iddia ediyordu.

EV SAHİBİNE 500 DOLAR ÖDEDİ

Adam kendine bir avukat buldu, Ann'a dava açtı ve Hodges evi delerek üzerine düşen gök taşı için ev sahibine 500 $ (bugünün standartlarına göre yaklaşık 4 bin dolar) ödedi.

KAFAYI YEDİ, HUZUREVİNDE ÖLDÜ

Ann’ın göktaşına ilgi ve teklif çoktu. Göktaşının tavanından düştükten sadece iki yıl sonra Anne, keşiften tek bir kuruş almayan Alabama Doğa Tarihi Müzesi'ne bir parça bağışladı. Anne, yaşanan tüm bu badirelerin ardından sinir krizleri geçirmeye başlayınca sadece sekiz yıl sonra yerleştirildiği huzurevinde öldü. Göktaşı’da kimseye yar olmadı, hala Alabama Doğa Tarihi Müzesi’nde sergileniyor.