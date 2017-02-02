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Gökbilimci göktaşına Sezen Aksu ismini verdi

Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, keşfettiği göktaşına pop müziğin kraliçesinden esinlenip ‘266854 Sezenaksu’ adını koydu.

02.02.2017 - 13:13
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Göktaşı adı için Sezen Aksu’yu seçme hikayesini Merlin, 2009 yılında evindeki bilgisayarla ABD’nin Arizona Eyaleti’nde konuşlu teleskobu yönlendirerek bir araştırma yaptığı esnada bir göktaşı keşfettiğini söyledi.

Gökbilimci göktaşına Sezen Aksu ismini verdi

HaberTürk'ün haberine göre, keşfi Uluslararası Astronomi Birliği’ne bildirirken kayda geçmesi için göktaşın bir isim vermesi gerektiğini anlatan gökbilimci, aradığı ismi bir film sahnesinde bulduğunu belirti.

KEŞFETTİĞİ GÖKTAŞINA SEZEN AKSU İSMİNİ VERDİ

Yönetmen Ferzan Özpetek’in ‘Serseri Mayınlar’ filmini izlerken, birden ruhuna işleyen bir müzik ve ses duyduğunu söyleyen Merlin, ‘Kutlama’ şarkısını söyleyen Sezen Aksu’nun kendisini ‘baştan çıkardığını’ anlattı.

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