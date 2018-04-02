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Gökçe Bahadır: Güçlü olmak yalnız olmayı gerektirmez

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Oya'sı Gökçe Bahadır, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 08:05..
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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

"BEN MUCİZEYE İNANIRIM"

Bahadır, “Çok mutlu ve pozitif görünüyorsunuz. Özel bir nedeni var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hayır ama şu var; büyüdükçe başka bakıyorsun hayata. En kötü anları bile en güzel anlara çevirmeyi öğreniyorsun; hayat sana bunu fazlasıyla öğretiyor. Her şey gelip geçici. Bir de iyi enerjiyle yaptığın her şeyin iyi olarak döndüğüne inanıyorum. Ben mucizelere çok inanan bir insanım, karşıma da çok çıkmıştır zaten...”

"KADIN AİLE KURMAK İSTER"

Kadın ve erkek ilişkilerini de yorumlayan Bahadır, “Kadın ve erkeğin dengede duran halini seviyorum. ‘Biz eşitiz’ derken bile işin dengesini aramalıyız, çünkü aksi takdirde kadın zamanla erkek rolünü üstlenmeye başlıyor. Kadın kırılganlığından yanayım mesela. ‘Kendi paramı kazanıyorum, özgürüm, maddi anlamda kimseye muhtaçlığım yok’ demek elbette önemli. Ama işte denge burada devreye giriyor. Kadının güçlü ve özgür olması illa yalnız olmasını gerektirmez. Bilakis kadının anne olmak, aile kurmak gibi değerleri var hayatta. Önemli olan hayatın her aşamasında özgür ve güçlü kalabilmek.”

Gökçe Bahadır: Güçlü olmak yalnız olmayı gerektirmez

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