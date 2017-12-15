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Gökçe Bahadır'ı kızdıran iddia

Güzel oyuncudan hakkında çıkan aşk iddialarına sert cevap: 'Ne kadar saçma bir şey’

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 07:32..
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“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinin başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır bir yıldır birlikte olduğu turizmci sevgilisi Efe Duru ile ayrılığının ardında rol arkadaşı Mert Fırat’la yakınlaşması olduğu iddia edildi.

"ANLAŞAMADIK"

Çıkan dedikodunun ardından Gökçe Bahadır menajeri aracılığıyla, “Asla öyle bir şey yok. Ne saçma bir şey. Anlaşamadık ve karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık.” açıklamasını yaptı.

ESKİ SEVGİLİDEN DE AÇIKLAMA VAR

Ayrılığı instagram hesabından duyuran Efe Duru ise çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu, ‘Saçma sapan haberler. Dizide öpüşme yakınlaşma sahneleri bile yok. Diziyi izlemeyenler yorum yapıyorlar. Biz çok güzel bir yıl geçirdik ve yapamadık ayrıldık.‘ dedi.

Gökçe Bahadır'ı kızdıran iddia

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