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Gökçe Bahadır'ın yerine Bensu Soral geliyor

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana fırtınalar estiren Ufak Tefek Cinayetler dizisinden haber var.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 11:11..
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OO

4 yakın arkadaşın entrikalarının konu olarak işlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır'ın sezon sonu diziden ayrılacağı iddia edildi.

3 AY SONRAYA ERTELENDİ

Adı rol arkadaşı Mert Fırat ile aşk dedikodularına da karışan Gökçe Bahadır'ın Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı olarak ne kadar devam edeceği meçhul. Ayrıca dizinin yayınlanan son bölümünde Merve ve Serhan'ın boşanma davalarının üç ay sonraya atılması, iddiaları kuvvetlendirdi.

GÖKÇE GİDECEK BENSU GELECEK

Diziden ayrılacağı söylenen Gökçe Bahadır'ın yerine Bensu Soral'ın kadroya dahil olacağı iddia edildi. İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile yıldızı parlayan Bensu Soral'ın Ufak Tefek Cinayetler'de hangi karakteri canlandıracağı ise bilinmiyor.

Gökçe Bahadır'ın yerine Bensu Soral geliyor

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