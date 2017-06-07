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Gökçe Fırat FETÖ'nün maaşlı çalışanı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen 'Darbe' soruşturması tamamlandı.

07.06.2017 - 12:23
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Hazırlanan iddianamede; Atilla Taş, Murat Aksoy, Mutlu Çölgeçen, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Abdullah Kılıç, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin sanık olarak yer aldı. İddianamede, sanıkların FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldıkları, darbe girişimi öncesi ve sonrasında, kamuoyu oluşturmak amacıyla ‘etki ajanlığı’ yaptıkları vurgulandı.

Gökçe Fırat FETÖ'nün maaşlı çalışanı çıktı

GÖKÇE FIRAT'IN, FETÖ'NÜN ŞİRKETİNDE KADROSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sanıklar hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, Türk Solu Gazetesi’nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na geniş yer verildi. Soruşturmada, aynı zamanda Ulusal Parti’nin Genel Başkanı olan Çulhaoğlu’nun, FETÖ’nün kayyum atanan finansörü Kaynak Holding’e bağlı Işık Özel Eğitim Yayıncılık Şirketi’nde SGK kaydının olduğu ortaya çıktı.

Gökçe Fırat FETÖ'nün maaşlı çalışanı çıktı

FETÖ EYLEMLERİNE KATILDI, EKREM DUMANLI'YLA HAREKET ETTİ

Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun FETÖ/PDY üyeleri ile birlikte İstanbul Adliyesi’ndeki eylemlere katıldığı, örgütün medya yapılanmasında Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile beraber hareket ettiğine de iddianamede yer verildi.

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