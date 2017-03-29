Gökçe Fırat Gülen'in adil yargılanmasını istedi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dün akşamki duruşmada toplam 7 sanığın daha savunması alındı. Duruşma kapsamında dünkü celseyle birlikte 15 sanığın savunması alınmış oldu.

Savunma yapan tutuklu sanıklardan Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türk Solu dergisinde geçmişte Radikal, Hürriyet ve Taraf gazetesinin Fethullah Gülen cemaatine yakınlaştıkları ile ilgili yaptıkları haberleri sıraladı ve Ergenekon davasında sanık olan pek çok kişinin arkadaşı olduğunu ifade etti.

Gökçe Fırat tutuklandı VİDEO

"GÜLEN CEMAATİNİN PARALEL YAPI OLDUĞUNU YAZDIM"

Atatürkçü, solcu ideallere bağlı, ulusal sol ideolojiye sahip bir insan olduğunu anlatan Çulhaoğlu, "Biz Fethullah Gülen ile bir araya gelme gayreti gösteren aydınlarımıza bile karşı çıktık." dedi. Ergenekon ve Balyoz davalarının kumpas olduğuna ilişkin yazılarını heyete okuyan Çulhaoğlu, "17 Aralık soruşturmasından sonra da Fethullah Gülen cemaatinin paralel bir yapı olduğunu yazdım. 17 Aralık'tan sonra yolsuzluğa karşı çıktık. 17 Aralık'ı görmeden yola devam edemem. Benim yolsuzluğun peşine düşmem gerek, çünkü adalet peşine düşemiyor." diye konuştu.

"GÜLEN'İN ADİL YARGILANMASINI BEKLİYORUM"

Halen Fethullah Gülen'in hakkında açtığı davada yargılandığını da söyleyen Çulhaoğlu, "Fethullah Gülen'in adil, şeffaf mahkemelerde yargılanmasını bekliyorum. Biz 3 kuşaktır solcuyuz. Ben devrimci adamım. Gökçe Fırat'tan Fetullahçı çıkartamazsınız." ifadelerini kullandı.