Gökçek'in Bülent Arınç iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor” programına konuk oldu.

ERDOĞAN'A BÜLENT ARINÇ'IN VEKALET ETTİĞİNİ HATIRLATTI

Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışında olduğu dönemde Bülent Arınç’ın vekalet ettiğini hatırlatan Gökçek, “Gezi olayları sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışındaydı. Bülent Arınç kendisine vekalet ediyor. Bülent Arınç bunları Taksim Platformu adı altında çağırdı. Taksim Platformu Gezi olaylarını güya durdurmak için bir liste sundu. Öneriler listesinde ne diyecek ağacı kesme, yeşil alanı arttır demesi lazım. Bunların 4 tane ana isteği, köprüyü yapma, kanalı yapma, 2 tane termik santrali yapma, en önemlisi de üçüncü havalimanını yapma” şeklinde konuştu.

"BÜLENT ARINÇ BAŞBAKAN OLACAKTI"

“İlk defa söylüyorum bunu, yarın da manşet olacak her yerde” diyen Gökçek, “Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir, ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna ‘evet’ der, ‘hayır’ der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim. AK Parti iktidarına yeni bir şekil vereceklerdi. Bu uluslararası bir operasyon, Recep Tayyip Erdoğan’ı uzaklaştırma operasyonu” ifadelerini kullandı.

Gökçek: Bülent Arınç’ı başbakan yapacaklardı-VİDEO