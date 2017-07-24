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Gökdelen şovlarının kamera arkası

Gökdelenlere tırmanarak korku dolu görüntüler çeken adrenalin tutkunlarının yaşadığı kazalar tek videoda derlendi.

24.07.2017 - 13:03
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Dünyanın farklı yerlerinde gökdelenlere, köprülere ya da yüksek binalara tırmanan adrenalin tutkunu gençler, o anları kameralara da kaydettiriyor.

KAMERA ARKASI

Peki her zaman izlediğimiz korku dolu anların arkasında neler yaşanıyor? Genç cambazların, o hareketleri yaparken yaşadığı kazalar ortaya çıktı.

HAREKET DENERKEN ÖLDÜ

Kameraların kayıtta olduğu anlarda denenen hareketlerde bazı gençler ölümden son anda kurtulurken bazıları merakın bedelini canıyla ödüyor.

Çılgın gençlerin sonu kötü biten akrobasi gösterileri VİDEO

Gökdelen şovlarının kamera arkası

Gökdelen şovlarının kamera arkası

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