Gökdelen şovlarının kamera arkası

Dünyanın farklı yerlerinde gökdelenlere, köprülere ya da yüksek binalara tırmanan adrenalin tutkunu gençler, o anları kameralara da kaydettiriyor.
KAMERA ARKASI
Peki her zaman izlediğimiz korku dolu anların arkasında neler yaşanıyor? Genç cambazların, o hareketleri yaparken yaşadığı kazalar ortaya çıktı.
HAREKET DENERKEN ÖLDÜ
Kameraların kayıtta olduğu anlarda denenen hareketlerde bazı gençler ölümden son anda kurtulurken bazıları merakın bedelini canıyla ödüyor.
Çılgın gençlerin sonu kötü biten akrobasi gösterileri VİDEO