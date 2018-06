ABD'de Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde bir gökdelene tırmanan rakun, ulusal ve sosyal medyada adeta fenomen oldu.

HERKES ONU İZLEDİ

Pazartesi günü 23 katlı bir binaya tırmanmaya başlayan rakunun zarar görmemesi için kentte seferberlik ilan edildi ve çatıda kapan kurularak beklendi.

Katlar arasında yorulan hayvan, pencere kenarlarında dinlendi.

Gökdelene tırmanan rakun çatıya çıkmayı başardı

#MPRraccoon etiketiyle sosyal medyada tüm dünyaya yayılan sevimli rakunun seyahati, sokaktan da heyecanla izlendi.

KAHRAMAN OLDU

MPR radyo kanalında çalışan gazeteci Tim Nelson tarafından macerası an be an Twitter üzerinden yayınlanan rakun için Twitter hesabı bile açıldı.

20 saatin sonunda 23 katlı binanın çatısına çıkmayı başaran sevimli rakun kahraman ilan edildi.