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Gökdelenin tepesinden sarkan Rus model: Çok korkmadım

Dubai'de 37 katlı gökdelenin tepesinde fotoğraf çektiren Rus model Viktorya Odinstsova yaşadığı tehlikeli anları anlattı.

20.02.2017 - 13:37
  1. Haberler
  2. Dünya

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Rus model Viktorya Odinstsova'nın Instagram hesabından paylaştığı ve Dubai'de 37 katlı bir gökdelenin tepesinde birinin yardımıyla aşağı sarkıtıldığı video yürekleri ağızlara getirirken, hiçbir güvenlik önlemi olmaması yoğun tepki çekmişti.

ÜLKEYE GİRİŞİNİN YASAKLANMASINDAN ENDİŞELİ

Odintsova, olayın ardından kentteki bir polis merkezine çağrılmıştı. Odinstova ise, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada olanların sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne girişinin yasaklanmasından endişe duyduğunu söyledi.

"GERİ DÖNMEMİ YASAKLAMAMALARINI UMUYORUM"

Odintsova "Yaptığımın tamamen doğru bir şey olmadığını ya da yanıma kalmayacak bir şey olmadığını biliyorum. Yaptıklarımdan gurur duymuyorum ve Dubai yetkililerinin geri dönmemi yasaklamamalarını umuyorum" dedi.

Rus mankenden tehlikeli fotoğraf çekimi VİDEO

"FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE TEHLİKENİN FARKINA VARDIM"

Ayrıca kentte benzer bir şeyi tekrarlamayacağına dair taahhütname imzalamak zorunda kaldığını da belirten Rus model "Sarkarken o anda çok korkmadım. Videoyu izleyip fotoğrafları gördükten sonra kendimi attığım tehlikenin farkına vardım" ifadelerini kullandı.

Gökdelenin tepesinden sarkan Rus model: Çok korkmadım

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