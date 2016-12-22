Gökhan Kopuz yazdı: Milli para kullanmak ödevdir

Gökhan Kopuz yazdı;

Ekonomik yansımaların gelişmekte olan ülkelerde oluşturduğu dalgalanmalar ister istemez bu ülkelerde yaşayan insanların da günlük hayatına direkt etki etmekte yaşamın doğallığını mecrasından saptırabilmektedir. Genel anlamda bunun sonuçlarının ekonomik olması beklenirken gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sonuçların yanında olumsuz anlamda sosyal sonuçların da ortaya çıkabildiği gözlenmektedir. Bu anlamda ekonomiye sadece para veya paraya çevrilebilir metalar gözüyle bakmaktan öte toplumsal bir sorunlar yumağı olabilme olasılığı olarak da bakmalı çözümler üretirken de asıl önlem olarak sosyal sonuçların çözümüne öncelik vermeliyiz.

Peki makro olarak bunları söylerken sadece para olarak ele aldığımızda bunu sadece bir ülkenin para birimi olarak değerlendirmekten öte sosyal realitesi ve bir motivasyon kaynağı olarak da görmek gerekir. Şimdi bunu açarsak ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde parayı hem milli bir mübadele aracı olarak görmek ve hem de sosyal bir motivasyon kaynağı haline getirmek nasıl mümkün olabilir? Şöyle ki global dalgalanmaların gelişmekte olan ülkelerin milli parasının üzerinde oluşturacağı baskının önüne geçmek, gelişmekte olan ülke vatandaşlarının tasarruflarının rezerv paralar karşısında eriyip gitmesini engellemek ve genel olarak ekonomik dalgalanmaların en fazla zarar verdiği halkımızın yaşam kalitesini korumak yine bu rezerv paraların ülkedeki kullanım alanını kısıtlamakla olur.

Rezerv para dünyada çok önemli bir yer teşkil etmesinden dolayı kullanımını engellemek imkansızdır ancak kısıtlamak mümkündür.

ARAÇ KİRALAMADA DÖVİZDEN ETKİLENMEMEK İÇİN YERLİ ÜRETİME YÖNELMEK GEREKLİ

Kopuz Filo olarak kendi hizmet sektörümüzden örnek verecek olursak; Operasyonel Araç Kiralama sektöründe kiralamalar Usd ve Euro olarak yapılmakta sırf kar baskısı nedeniyle yurt dışında üretilen ve dövizle ülkeye getirilen araçlar yine dövizle müşterilere kiralanmaktadır. Böylelikle yurtdışında üretilen araçları alırken ülkemiz bir döviz kaybına uğramakta ayrıca aynı araçlar yurt içinde kiralama yapan şirketler veya özel kullanıcılara dövizle kiralandığından kiralayan kur farkından sürekli zarar etmektedir. Böyle yapmaktansa yurt içinde üretilen araçlara yatırım yapmak ve bu yaptığımız yatırım yurt içinde tl ile kiralamak yabancı paranın milli para üzerinde baskısını azaltmak için izlenebilecek bir yoldur. Kısaca malın maliyeti tl olacak satışı da tl olacağından ortada rezerv paraların oluşturacağı bir baskı da olmayacaktır.

Kiralayan dövizin artma baskısı altında olmayacak, sürekli artan dövizin onda oluşturacağı hem ekonomik hem de psikolojik baskılardan da kurtulmuş olacaktır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi rezerv para yani döviz kullanımı olmazsa olmaz değildir. Tamamen imkansız hale getirilemese de milli paranın üzerinde ki baskısı azaltılabilir. Ayrıca gelişmekte olan ekonomiler eninde sonunda katma değerlerini cari açıktan cari fazlaya dönüştüreceklerinden artık iç pazarda döviz kullanmanın bir önemi kalmayacak ve yurtdışındaki ödemelerimiz için yabancı paraya ulaşmak çok daha kolaylaşacaktır.

MİLLİ PARA KULLANMAK ÖDEVDİR

Kopuz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kopuz olarak milli para kullanmanın sadece bir işlem değil ayrıca bir ödev olduğunu söyleyebilirim. Milli paranın üzerindeki baskıyı azaltmak ekonomik çevrelerin öncelikli görevidir. Bu görev sadece ekonomik sonuçların göreceli olarak iyi hale gelmesini sağlamaktan öte sosyal aktivitelerin iyileşmesini toplumsal rahatlamanın sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişime açık hale gelen ülkeler artık rezerv para sahibi olması gereken ülkelerdir ve bu gerçek asla unutulmamalıdır.