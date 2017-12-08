Gökhan Özcan’nın yeni kitabı Gözağrısı okuyucularla buluştu

Yeni Şafak Gazetesi yazarı gazeteci yazar, Gökhan Özcan’nın geçtiğimiz günlerde Vadi Yayınları'ndan çıkan Gözağrısı kitabını keyifle okudum. Özcan, gazetedeki yazılarını edebiyatla harmanlayarak okurlarını farklı dehlizlerde gezdiriyor. Birey, İkindi Yazıları, Albatros, Araf, Yeni Dergi, Kaşgar, ve Atlılar dergilerinde hikâyeler kaleme aldı. TRT’de de bir dönem yöneticilik yapan yazar, Yunus Emre, Mimar Sinan, Yayla Yollarında, Kırk Ambar gibi kültür - sanat belgesellerinde görev aldı.

Gerçek Hayat dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Spesifik ve Medyakronik sitelerinde yazılar kaleme aldı. Edebiyata ve yazmaya tutkuyla bağlı olan Özcan, Hiçbişey, Altmışikiden Tavşan, Günlerin Gögeleri, Ruh Yordamı, Kim Duma Dum Kime ve Serçe Parmağı adlı eserleri de edebiyatımıza kazandırdı. Çocuk öyküleri de yazan Özcan üretmeye, yazmaya devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN EDEBİ TAT

Gözağrısı yazarın yazılarından oluşan nefis denemelerden oluşuyor. Gökhan Özcan 2000- 2010 yılları arasında Gerçek Hayat dergisinde ve Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığı yazılarını bu sefer kitap olarak yayımladı. Özcan, yazılar üzerinde değişiklikler yaparak eklemeler ve çıkartmalar yaptı. Toplam 92 denemeden oluşan kitabı bir çırpıda okuyacaksınız.

Uzun bir yazarlık süreci olan Özcan’nın geniş kelime hazinesini kitabı okuduğunuzda hemen ilk satırlarda kendini belli ediyor. Anlatmak istediği konuyu özlü biçimde dile getirerek sağlam cümle yapısıyla okuyucunun öykülerden kopmasını engelliyor. Sade, anlaşılır ve duru bir üslupla yazılan kitabı, yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için iyi bir tercih.

Gökhan Özcan

HAYATA DAİR

Gökhan Özcan, Gözağrısı’nda hayata dair denemelerle okurlarını düşünmeye, sorgulamaya itiyor. Kitaba sadece bir edebi metin gözüyle bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Gözağrısı'nı okuduğumda edebiyatı psikoloji ve felsefeyle yoğuran Özcan, belli kalıplar dışına çıkarak var olmaya dair yerinde sorular soruyor. Beri yandan, ayrılıkları, sevgiyi, aşkı, özlemi bir potada eriterek her konuya değinmeyi de unutmamış. Yazılarını kalıplara boğmuyor, soluk aldırıyor. Kelimelerle oyun oynuyor, onları istediği gibi kullanmakta mahirdir. Bir matruşa gibidir cümleleri. Her cümlede, kelimede yeni bir anlam çıkartıyorsunuz.

Yaşama sevinci aşılıyor insana.

BİRBİRİNİ DOĞURAN KONULAR

Her karanlığın içinde bir aydınlık, her gecenin içinde ışıyan bir sabah gizli. Hayatın içinde ölüm, ölümün içinde hayat, onun içinde sonsuzluk gizli. Geçmişin içinde gelecek, geleceğin içinde geçmiş, acının içinde sevinç, şenliğin içinde hüzün gizli. Uykunun içinde rüya, rüyanın içinde ise sonsuz hülyalar var.

Gökhan Özcan'nın satırlarıyla henüz tanışmayan okurlara tavsiyem Gözağrısı'nı okusunlar.

Yazar: Gökhan Özcan

Yayınevi: Vadi Yayınları

Syf: 197

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