Gökhan Özoğuz 3. Havalimanı'nın ismi için

Desteklediği Cumhurbaşkanı adayının seçimleri kaybetmesinden sonra "Biz Atatürk çocuğuyuz" mesajıyla köşesine çekilen Gökhan Özoğuz, sosyal medyada başlatılan kampanya ile gün yüzüne çıktı.

ÖNCE KARŞI ÇIKIP SONRA İSİM SEÇİYORLAR

Özoğuz, yapılan projelere karşı çıkan yapıldıktan sonra da isim seçen kitleye uydu.

1 günce ,"Arkadaşlar NEDEN 3. Havalimanı olayın adı sanı yeri tipi bu kadar kriz oldu ben onu anlamadım . Nedir konun özü ?" mesajı atan ünlü sanatçı, ardından "İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI" mesajı verdi.



