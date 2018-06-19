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Gökhan Özoğuz, Muharrem İnce kararına saygı bekliyor

24 Haziran'da tercihini Muharrem İnce'den yana kullanacak olan Gökhan Özoğuz, kimsenin düşüncesine karışılmamasını istedi.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 13:58..
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Gökhan Özoğuz, Muharrem İnce kararına saygı bekliyor

GÖKHAN

24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kala ünlü isimler oylarının rengini belli etmeye başladı.

"Bir kar yağar ince ince marşı" tweetiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Gökhan Özoğuz, bu kararına saygı duyulmasını yine imalı sözlerle söyledi.

"KARIŞMA YOKTUR KİMSENİN SEÇİMİNE"

"Herkes bir şeye inanır. Neden ve nasıl inandığını nereden bilesin sen? Kendini haklı, ötekini haksız görür! Karışma hakkın yoktur kimsenin düşüncesine seçimine! Belki ötekidir doğru olan nereden bilesin haşa Allah mısın sen?" diyen Gökhan Özoğuz, ikinci tweetinde ise "Ne verir isen onu alırsın. Dene de gör biraz. Sever isen severler. Dene de gör biraz. Döver isen döverler. Den de gör biraz. Dener isen denerler. Yaşa da öl biraz." ifadelerine yer verdi.

Gökhan Özoğuz, Muharrem İnce kararına saygı bekliyor

Gökhan Özoğuz, Muharrem İnce kararına saygı bekliyor

Gökhan Özoğuz, Muharrem İnce kararına saygı bekliyor

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