Ünlü haber spikeri Gökhan Taşkın'ın Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurdu. Taşkın'ın arkadaşını vurma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BELİNDEN TABACASINI ÇIKARIP KURŞUN YAĞDIRIYOR

Görüntünde Gökhan Taşkın iki arkadaşının birlikte caddede yürüdüğü sırada arkadaşı sunucuya doğru yöneliyor. Bu sırada Taşkın'ın belinden çıkardığı tabancanın tetiğine basıyor ve arkadaşının topuğundan vuralarak yaraladığı görülüyor.

Gökhan Taşkın'ın arkadaşını vurma anına ait görüntüler VİDEO

ARKADAŞI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaralı Fırat Karadayı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltınan spiker Gökhan Taşkın ise arkadaşının şikayetci olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.