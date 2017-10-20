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Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in söz fotoğrafı

Beşiktaşlı yıldız Gökhan Töre, bu hafta sonu evleneceği Esra Bilgiç’i ailesinden istedi.

20.10.2017 - 08:31
  1. Haberler
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Bu hafta sonu 2 yıllık aşklarını Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünle nikah masasına taşıyacak olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'yle nişanlısı Esra Bilgiç'in söz fotoğrafları ortaya çıktı.

TUZLU KAHVE İÇTİ

Ünlü futbolcu, geleneklere göre aşkını ailesinden istedi. İkili, aile arasında gerçekleşen törenle yüzükleri taktı. Yıldız futbolcu, müstakbel eşine özel yapım altın bir kolye ve bol sayıda bilezik de taktı. Esra Bilgiç'in elinden tuzlu kahve de içen Gökhan Töre'nin yüzük merasiminden sonra aile üyeleriyle fotoğraf çektirirken yaşadığı heyecan da yüzüne yansıdı.

Aşklarını ilk günden bu yana gizli gizli yaşayan ikilinin sözü, nişanı ve kınası da objektiflerden uzak bir şekilde gerçekleşti.

Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in söz fotoğrafı

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