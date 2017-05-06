Gökkuşağı dağları nerede

Ender görülen bitki örtüsü ve toprak yapısı sebebiyle 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Gökkuşağı Dağları, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Çin’in Gansu bölgesindeki Zhangye Danxia Landform (Çanhey Danşia Ulusal) Jeoparkı’nda bulunan Gökkuşağı Dağları bir doğa harikası... Bu dağlar kırmızı kum taşları, mineraller, yağmur ve rüzgar etkisiyle milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş.

10 KİLOMETRE KARELİK BİR ALAN

Özellikle yağmur yağdığında daha parlak ve göz alıcı bir renge dönüşen hali ile görülmeye değer. Gökkuşağı Dağları 10 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Dağlar; yok olma tehlikesi bulunan ve nadir görülen 400 bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Tektonik plakaların hareketleri sonucunda oluşan bu gökkuşağı biçimindeki renkli görüntü belki de ölmeden önce görülmesi gereken özel yerlerden…

Gökkuşağı Dağları - Foto Galeri