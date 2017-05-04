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Gökkuşağı nasıl oluşur

Gökkuşağının oluşması için yağmur damlalarının bir arada olması ve güneş ışınlarının yağmur bulutundan geçmesi gerekmektedir.

04.05.2017 - 15:52
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Güneş ışınlarının yağmurlu ve sisli havalarda damlacıklar üzerine yansıması ve kırılmasıyla ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde yan yana durmasıyla oluşmaktadır.

Yağmurun yağmasıyla güneş ışınları damlalardan geçerek kırılır ve sonucunda gökkuşağı oluşur.

GÖKKUŞAĞI 7 RENKTEN OLUŞUR

Gökkuşağında 7 adet renk bulunur. İçten dışa doğru, mor, lacivert, mavi, yeşil sarı, turuncu ve en uçta da kırmızı bulunmaktadır.

Gökkuşağı nasıl oluşur

Renk sıralamasının farklı olduğu durumlar olabilir. Bu o anki oluşan gökkuşağının bize göre güneşe ters düşmesinden kaynaklıdır.

Gökkuşağı nasıl oluşur

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