Gökkuşağı nasıl oluşur

Güneş ışınlarının yağmurlu ve sisli havalarda damlacıklar üzerine yansıması ve kırılmasıyla ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde yan yana durmasıyla oluşmaktadır.

Yağmurun yağmasıyla güneş ışınları damlalardan geçerek kırılır ve sonucunda gökkuşağı oluşur.

GÖKKUŞAĞI 7 RENKTEN OLUŞUR

Gökkuşağında 7 adet renk bulunur. İçten dışa doğru, mor, lacivert, mavi, yeşil sarı, turuncu ve en uçta da kırmızı bulunmaktadır.

Renk sıralamasının farklı olduğu durumlar olabilir. Bu o anki oluşan gökkuşağının bize göre güneşe ters düşmesinden kaynaklıdır.