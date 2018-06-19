taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.983
USD
4,7696
EURO
5,5041
ALTIN
196,13
PETR
74,9700

Gökova'nın koylarına günübirlik turlar

Ula Akyaka ile Marmaris Çamlı'dan sabah saatlerinde demir alan günübirlik tur tekneleri, konuklarını maviyle yeşilin birleştiği Gökova Körfezi'nin bakir koylarıyla buluşturuyor.

AA | 19.06.2018 - 13:25..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Gökova Körfezi'nde "mavi cennet" olarak bilinen bakir koylara gelen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anılar yaşatıyor.

Muğla'nın Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi ile Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden sabah saatlerinde demir alan tur tekneleri, konuklarına Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme ve berrak denizlerde yüzme şansı tanıyor.

Gökova'nın koylarına günübirlik turlar

''DAR GELİRLİ AİLELERİN TATİLİ''

Bölgede 25 yıldır günübirlik tekne turu yapan Ali İhsan Terzioğlu, özellikle dar gelirli ailelerin tatil yapmak için günübirlik turlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Terzioğlu, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk olduğunu vurgulayarak, sabah saatlerinde limandan demir aldıklarını, Gökova'nın eşsiz koylarını gezip koylarda yüzme molası verdiklerini söyledi.

Gökova'nın koylarına günübirlik turlar

SEZON BOYUNCA 200 BİN KİŞİ TAŞIYOR

Teknelerde, ziyaretçilere sabah çayı ve öğle yemeği ikramında bulunduklarını da dile getiren Terzioğlu, "Misafirlerimizi elimizden geldiği kadar sakin ve bakir koylara götürerek iyi bir tatil geçirmelerini sağlıyoruz. Yaklaşık 28 günübirlik ticari tekne, burada ziyaretçilerin hizmetinde. Müzikli ve müziksiz turlar yapıyoruz. Sezonda yaklaşık 150-200 bin kişiyi taşıyoruz." dedi.

YABANCI TURİSTLER SEDİR ADASI'NI TERCİH EDİYOR

Turlara yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Terzioğlu, genellikle Marmaris'teki turizm acenteleri tarafından getirilen yabancı turistlerin Sedir Adası'nı çok beğendiklerini, bir çok turistin adayı görmek için bu tura katıldığını sözlerine ekledi.

Gökova'nın koylarına günübirlik turlar


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Napolyon'un şapkası satışa çıktı

Napolyon'un şapkası satışa çıktı

1
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

52
Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat tatiline devam ediyor

162
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

132
Seçime 5 gün kala anketlerde son durum

Seçime 5 gün kala anketlerde son durum

149
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

128
Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

84