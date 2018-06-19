Gökova'nın koylarına günübirlik turlar

Gökova Körfezi'nde "mavi cennet" olarak bilinen bakir koylara gelen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anılar yaşatıyor.

Muğla'nın Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi ile Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden sabah saatlerinde demir alan tur tekneleri, konuklarına Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme ve berrak denizlerde yüzme şansı tanıyor.

''DAR GELİRLİ AİLELERİN TATİLİ''

Bölgede 25 yıldır günübirlik tekne turu yapan Ali İhsan Terzioğlu, özellikle dar gelirli ailelerin tatil yapmak için günübirlik turlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Terzioğlu, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk olduğunu vurgulayarak, sabah saatlerinde limandan demir aldıklarını, Gökova'nın eşsiz koylarını gezip koylarda yüzme molası verdiklerini söyledi.

SEZON BOYUNCA 200 BİN KİŞİ TAŞIYOR

Teknelerde, ziyaretçilere sabah çayı ve öğle yemeği ikramında bulunduklarını da dile getiren Terzioğlu, "Misafirlerimizi elimizden geldiği kadar sakin ve bakir koylara götürerek iyi bir tatil geçirmelerini sağlıyoruz. Yaklaşık 28 günübirlik ticari tekne, burada ziyaretçilerin hizmetinde. Müzikli ve müziksiz turlar yapıyoruz. Sezonda yaklaşık 150-200 bin kişiyi taşıyoruz." dedi.

YABANCI TURİSTLER SEDİR ADASI'NI TERCİH EDİYOR

Turlara yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Terzioğlu, genellikle Marmaris'teki turizm acenteleri tarafından getirilen yabancı turistlerin Sedir Adası'nı çok beğendiklerini, bir çok turistin adayı görmek için bu tura katıldığını sözlerine ekledi.



