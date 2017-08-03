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Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik döneminde çekilen fotoğrafına laf söyleyenlere sert çıktı.

03.08.2017 - 07:53
  1. Haberler
  2. Magazin

Popçu Göksel’in ilkokul ve lise fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"ACIMASIZ VE AYIP"

Çok konuşulan fotoğraflar hakkında yapılan yorumlar şaka ile hakaret arasında gidip gelince Göksel de isyan etti.

''Hepimizin böyle yakılacak fotoğrafları vardır. Ancak 'Çirkinsin' eleştirilerini acımasız ve ayıp buluyorum. ergenliğim biraz sert geçti. Tombul ve gözlüklüydüm'' dedi.

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

SINIFIMIZIN ASSOLİSTİ

Göksel lise yıllığında şöyle anlatılmıştı: "Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır.

Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Lise yıllarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Göksel, fotoğraf paylaşıp altına şu notu düşmüştü: "Evett günün şahane fotoğrafı benim. Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim . #hayatsanatesekkurederim''

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

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